İSTANBUL-İSTANBUL'DA FIRTINA DOLU; ÇATILAR UÇTU AĞAÇLAR DEVRİLDİ

*Korku dolu anlar kamerada.

İSTANBUL'da fırtına ve dolu yağışı etkili olamaya başladı. Kağıthane ve Sultangazi'de fırtına çatıları uçurdu. Bazı noktalara yıldırım düşerken, ağaçlar devrildi. Dolu yağışı da ara ara etkili olurken vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı. O anlar kameralara yansıdı.

Görüntü dökümü:

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devrilen ağaç

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri