İstanbul Havalimanı'nda işaret dili mobil hizmeti

İstanbul Havalimanı'nda, işaret dili kullanan yolculara mobil uygulama üzerinden "Bana sor" dijital danışma hizmeti veriliyor.

İstanbul Havalimanı'nda, işaret dili kullanan yolculara mobil uygulama üzerinden "Bana sor" dijital danışma hizmeti veriliyor.

İGA'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "İşaret dili kullanan misafirlerimize konforlu bir seyahat deneyimi sunmak en büyük önceliğimiz. Merak ettiğiniz tüm sorular için görüntülü çağrı merkezimiz hizmetinizde" ifadelerine yer verildi.

Videolu paylaşımda mobil uygulama hizmeti almak isteyen yolcuların www.istairport.com adresinden uygulamaya girebilecekleri kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı