İSTANBUL-Görme engelli bireylerin can yoldaşı; Rehber Köpekler
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İSTANBUL-Görme engelli bireylerin can yoldaşı; Rehber Köpekler

Görme engelli bireylerin can yoldaşı; Rehber KöpeklerBurçak BOZKUŞ-Kaan ÜLKER/- Türkiye'de yalnızca beş görme engellide bulunan rehber köpekler, sahiplerine can yoldaşı oluyor.

İSTANBUL-Görme engelli bireylerin can yoldaşı; Rehber Köpekler
31.05.2020 11:06 | Son Güncelleme: 31.05.2020 11:06

Görme engelli bireylerin can yoldaşı; Rehber Köpekler

Burçak BOZKUŞ-Kaan ÜLKER/- Türkiye'de yalnızca beş görme engellide bulunan rehber köpekler, sahiplerine can yoldaşı oluyor. Gördükleri uzun soluklu bir eğitimden sonra görme engelli bireyle eşleşen rehber köpeğin, mamadan veterinere kadar tüm masrafları hayat boyu Rehber Köpekler Derneği tarafından karşılanıyor.

Türkiye'de resmi olarak 2014 yılında faaliyetlerine başlayan Rehber Köpekler Derneği, görme engelli bireylerin toplum içerisinde kendilerine olan güvenlerini arttırarak daha özgür hareket etmelerine yardımcı oluyor. Köpekler, rehber ünvanını kazanmaları için uzmanlar tarafından eğitiliyor, eğitimi başarıyla tamamlayan köpekler görme engelli bireylere verilmek üzere hazır hale geliyor. Dernek kapsamında şu anda aktif olarak çalışan 5 rehber köpek, 3 terapi köpeği ve eğitimde olan 7 köpek bulunuyor.

'REHBER KÖPEĞİMLE KENDİMİ DAHA GÜVENDE HİSSEDİYORUM'

28 yaşındaki Avukat Mustafa Keskin, son 1,5 yıldır rehber köpeği Tabs ile yaşamını sürdürüyor. Tabs? in hayatını büyük ölçüde kolaylaştırdığını söyleyen Keskin, '7/14 bir can dostuyla birlikte yaşamak muhteşem bir şey. Öte yandan görme engelli olduğum için hayatımı kolaylaştırıyor. Bastonla yürürken önünü kontrol etmekten ziyade, gören bir canlıyla yürümek insanın hayatına pratiklik ve hız katıyor. O yüzden Tabs'le kendimi daha güvende hissediyorum' ifadelerini kullandı.

'BENİ ÖNCE METROYA SONRA İŞ YERİME GÖTÜRÜYOR'

Rehber köpeğinin kendisini kolaylıkla işe ve eve götürdüğünü söyleyen Mustafa Keskin, 'Günden güne Tabs'le ilerleme kaydediyoruz. Mesela her gün kullandığımız ev, metro iş yeri rotasını Tabs hemen öğrendi. İşe gidiyoruz dediğimde önce beni metroya götürüyor ve daha sonra beni iş yerime götürüyor. Bu süreçte mesleğim gereği adliyeyi de öğrendi. Tabii bina işlerinde veya dışarda merdiven kapı asansör gibi belli başlı noktaları eğitimde öğrendiği için komutum doğrultusunda bulabiliyor' şeklinde konuştu.

'AMACIMIZ GÖREMEYEN KİŞİLERİN GÖZÜ OLMAK'

Üç yıldır rehber köpeği Kara ile hayatını sürdüren ve dernek faaliyetlerinin tamamen gönüllülük esasına dayanarak yürütüldüğünü söyleyen Rehber Köpekler Derneği Başkanı Nurdeniz Tunçer, '2014'te bu yola çıktık ve hiç pes etmeden çalıştık. Amacımız göremeyen kişilere ve özel gereksinimli kişilere tamamen ücretsiz olarak ve desteğimizi sürdürerek hayat standartlarını yükseltmek, onların gözü olmak. 2016 yılının sonunda iki gözüm Kara'm ile toplu taşıma araçlarını kullanmaya başladık ki, bizden sonra alacak arkadaşlarımız bir nebze daha rahat hareket etsin. Kara 'gözüm benim en yakın arkadaşım. Özellikle Covid 19 sürecinde iyi ki benimle berabermiş diyerek şükrediyorum' ifadelerini kullandı.

'EV ORTAMI KÖPEKLERİN EĞİTİMİNDE ÇOK ÖNEMLİ'

Rehber köpeklerin 1,5 yıl gönüllü ailede kaldıktan sonra 6 ay eğitmenle çalıştıklarını belirten Rehber Köpek ve Hareketlilik Eğitmeni Burcu Bora, 'Köpeklerimizi barınak gibi toplu bir alanda tutmuyoruz. Hepsi farklı ailelerde ve farklı kültürel durumlarda, farklı sınıflarla birlikte kalarak eğitimlerini evlerde sürdürüyorlar. Ev eğitimi bu yüzden çok önem taşıyor. Çünkü görme engelliler apartman dairesinde de yaşayabiliyor, müstakil evleri de olabiliyor. O yüzden her ortama alışabilmeleri için ev ortamı, köpeklerimizin eğitiminde çok önemli' şeklinde konuştu.

Görme engelli bireyler sosyal medya hesaplarımızdan ve e-mail yoluyla bize ulaşıyorlar. Daha sonra benimle irtibata geçiyorlar. Ben onlarla tanışma ve yürüyüş testi yapıyorum. Rehber köpek için uygunlar mı, evde yaşayan diğer bireyler için rehber köpek problem teşkil ediyor mu gibi çeşitli testler yapıyoruz. Sonrasında her şey normal ise köpeğimizin ve görme engelli bireyin karakterleri ve fiziksel özelliklerine göre köpeğimizi eşleştiriyoruz.? ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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