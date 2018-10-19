İstanbul-Gaziantep Arasındaki Hırsızlık Hattı Polis Tarafından Çökertildi

İSTANBUL - İstanbul'da lüks otomobilleri çalarak Gaziantep'e götürüp parçalayan hırsızlar polis ekiplerinin nefes kesen operasyonuyla yakalandı. İstanbul'dan Gaziantep'e kadar tıra yüklenen bir çalıntı aracı takip eden polis 17 çalıntı otomobil ele geçirdi. Gözaltına alınan 3 şüpheli ise adliyeye sevk edildi.

Başakşehir'de 3 Eylül 2018 tarihinde polis ekipleri çalıntı bir otomobille gezen İbrahim S.'yi gözaltına aldı. Şüpheliyi sorguya alan polis ekipleri İstanbul-Gaziantep bağlantılı çalıntı otomobil hattını ortaya çıkardı. Şüpheli İbrahim S. tutuklanırken polis ekipleri ise konuyla ilgili araştırmalarını derinleştirdi.

İstanbul'dan Gaziantep'e amansız takip

Oto hırsızlık büro amirliği ekipleri yaptıkları çalışmaların ardından üzerinde çalıntı otomobil bulunan bir tırı tespit ederek takibe aldı. İstanbul!da başlayan takip 1150 kilometre sonra Gaziantep'de bir tamirhanede son buldu. Polis ekiplerince takip edildiklerinden habersiz olan şüpheliler getirdikleri çalıntı arabaları tamirhaneye indirdi. Tamirhaneyi bir süre uzaktan izleyerek gözlem yapan polis ekipleri önceki gün operasyon düzenledi.

Baskında içeride bulunan Muharrem E.(30), Burhan A.ve Şakir K.gözaltına alındı. İş yerinde yapılan aramada ise 17 çalıntı otomobil ele geçirildi.

Çaldıkları lüks otomobillere hasarlı süsü vermişler

Polis ekiplerince yapılan inceleme sonucu hırsızların çaldıkları özellikle son model otomobillerin bazı parçalarını söktükleri ve hasarlı gibi gösterdikleri tespit edildi. Şüphelilerin bu araçları daha sonra tırlara yükleyerek Gaziantep'e kadar götürdükleri burada parçalayarak yedek parça haline getirdikleri öğrenildi. İstanbul'a getirilerek sorgulanan şüpheliler işlemlerinin bitmesinin ardından adliyeye sevk edildi.