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Son dakika haber! İSTANBUL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ: 2 KİŞİ ÖLDÜ, 9 KİŞİ YARALANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika haber! İSTANBUL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ: 2 KİŞİ ÖLDÜ, 9 KİŞİ YARALANDI

Son dakika gündem haberi... İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü, şu ana kadar yapılan incelemelerde lodos nedeniyle 2 kişinin öldüğünü 9 kişinin de yaralandığını açıkladı.

SULTANGAZİ, İSTANBUL (DHA) - İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü, şu ana kadar yapılan incelemelerde lodos nedeniyle 2 kişinin öldüğünü 9 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada incelemelerin sonuçları şu şekilde belirtildi:

Esenyurt Bağlarçeşme Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerinin çatısından kopan çatı malzemelerinin o sırada yoldan geçen 1 kadın ve yanında bulunan çocuğunun üzerine düştüğü belirlenmiş, kaza sonucu çocuk hafif yaralanmış, kadın ise ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Sultangazi Malkoçoğlu Mahallesi'nde bulunan bir binanın çatısını onarmak için en üst katına çıkan 1 kadın, çatıdan kopan kalas parçasının başına isabet etmesi sonucu yaralanmış, hastaneye kaldırılan kadın yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Ayrıca Arnavutköy, Sultangazi, Çekmeköy, Maltepe, Avcılar, Eyüpsultan, Bağcılar ve Sultanbeyli'de ağaç devrilmeleri ve çatı uçmaları sonucunda; 1 ikamet ve çok sayıda araçta maddi hasar meydana geldi.

-Oluşan kazalar sonucunda toplamda 2 kişi hayatını kaybetmiş, 2'si çocuk 9 kişi yaralandı.


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