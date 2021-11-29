Son dakika haber! İSTANBUL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ: 2 KİŞİ ÖLDÜ, 9 KİŞİ YARALANDI

SULTANGAZİ, İSTANBUL (DHA) - İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü, şu ana kadar yapılan incelemelerde lodos nedeniyle 2 kişinin öldüğünü 9 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada incelemelerin sonuçları şu şekilde belirtildi:

-Oluşan kazalar sonucunda toplamda 2 kişi hayatını kaybetmiş, 2'si çocuk 9 kişi yaralandı.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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