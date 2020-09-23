"Yeditepe Huzur" asayiş uygulaması
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"Yeditepe Huzur" asayiş uygulaması

23.09.2020 21:05 | Son Güncelleme: 23.09.2020 21:35

İstanbul'da 39 ilçede "Yeditepe Huzur" asayiş uygulaması gerçekleştiriliyor.

İstanbul'da 39 ilçede "Yeditepe Huzur" asayiş uygulaması gerçekleştiriliyor. İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın koordinesinde gerçekleştirilen "Yeditepe Huzur 2020-16" uygulaması saat 19.00'da başladı.

Uygulamaya, Asayiş Şube Müdürlüğü personeliyle ilçe emniyet müdürlükleri, önleyici hizmetler, trafik denetleme, havacılık, narkotik suçlarla mücadele, Sabiha Gökçen ve İstanbul havalimanları ile deniz limanı şubelerinin yanı sıra özel harekat ekipleri de katılıyor.

Uygulama kapsamında kara, hava ve deniz ulaşım noktalarında denetimler yapılıyor. Şüpheli araçlar aranıyor, şüpheli kişilere yönelik Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolleri gerçekleştiriliyor.

Polis köpeklerinin kullanıldığı uygulamaya, polis helikopteri de destek veriyor. Taksim Meydanında yapılan uygulamaya ise asayiş ve trafik ekipleriyle bekçiler de katılıyor.

Asayiş uygulaması, saat 21.00'e kadar devam edecek.

'Yeditepe Huzur' asayiş uygulaması

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Ebubekir Tokcan

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