İstanbul'da sağanağın da etkisiyle trafikte yoğunluk yaşanıyor
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İstanbul'da sağanağın da etkisiyle trafikte yoğunluk yaşanıyor

Anadolu Ajansı / İbrahim Halil Aktürk - Haberler | Güncel
İstanbul'da sağanağın da etkisiyle trafikte yoğunluk yaşanıyor

İstanbul'da sağanağın etkisiyle sabah saatlerinde trafik yoğunluğu arttı.

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İstanbul'da sağanağın etkisiyle sabah saatlerinde trafik yoğunluğu arttı.

Kentte sabah erken saatlerde başlayan yağış etkisini sürdürüyor. Yağışla birlikte vatandaşların kendi araçlarını tercih etmesi, araç arızaları ve trafik kazaları nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu. Toplu taşıma araçlarını kullanan vatandaşlar da metrobüs, otobüs ve tramvay duraklarında yoğunluğa neden oldu.

Anadolu Yakası'nda D-100 Karayolu Kartal-Göztepe arası,15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün Avrupa geçişi ile TEM Otoyolu, Sultanbeyli, Çamlıca ve Ümraniye'de yoğunluk gözleniyor.

Avrupa Yakası'nda TEM Otoyolu Küçükköy mevkisi ve bazı noktalarda trafik arttı.

İBB'nin mobil uygulamasına göre, trafik yoğunluğu saat 09.20 itibarıyla yüzde 65 olarak ölçüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Halil Aktürk

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