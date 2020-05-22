İstanbul'da rüzgar ve yağmur etkili oluyor
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İstanbul'da rüzgar ve yağmur etkili oluyor

İstanbul'da rüzgar ve yağmur etkili oluyor Türkiye'de etkili olması beklenen soğuk ve yağışlı hava İstanbul'da kendini gösterdi.

22.05.2020 03:59 | Son Güncelleme: 22.05.2020 04:03

İstanbul'da rüzgar ve yağmur etkili oluyor

İSTANBUL - Türkiye'de etkili olması beklenen soğuk ve yağışlı hava İstanbul'da kendini gösterdi. Taksim Meydanında ise gece saatlerinde rüzgar ve yağmur etkili oldu.

İstanbul'da beklenen soğuk ve yağışlı hava gece saatlerinde etkili olmaya başladı. Rüzgarlı ve yağmurlu hava etkisini Taksim Meydanında gösterdi.

Rüzgarlı ve yağışlı havanın bugün öğle saatlerine kadar etkili olması bekleniyor.

İstanbul'da rüzgar ve yağmur etkili oluyor

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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