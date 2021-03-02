İSTANBUL'DA KÖPRÜLER YEŞİL RENKLERLE AYDINLATILDI
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İSTANBUL'DA KÖPRÜLER YEŞİL RENKLERLE AYDINLATILDI

02.03.2021 23:56 | Son Güncelleme: 03.03.2021 00:08
İSTANBUL'DA KÖPRÜLER YEŞİL RENKLERLE AYDINLATILDI

İdris TİFTİKCİ / İSTANBUL DHAYeşilay Haftası ve Yeşilay'ın 101. yılı olması nedeniyle Yavuz Sultan Selim ve Fatih Sultan Mehmet köprüleri yeşil renk ile aydınlatıldı.

İdris TİFTİKCİ/ İSTANBUL DHA

Yeşilay Haftası ve Yeşilay'ın 101. yılı olması nedeniyle Yavuz Sultan Selim ve Fatih Sultan Mehmet köprüleri yeşil renk ile aydınlatıldı.İstanbul'un simgelerinden olan Yavuz Sultan Selim (YSS) ve Fatih Sultan Mehmet (FSM) köprüleri akşam saatlerinden itibaren yeşil renge büründü.

İSTANBUL'DA KÖPRÜLER YEŞİL RENKLERLE AYDINLATILDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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