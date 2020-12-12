İstanbul'da kıraathanelere şok baskın: 59 kişiye 187 bin 620 lira para ceza
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İstanbul'da kıraathanelere şok baskın: 59 kişiye 187 bin 620 lira para ceza

12.12.2020 09:07 | Son Güncelleme: 12.12.2020 09:11
İstanbul'da kıraathanelere şok baskın: 59 kişiye 187 bin 620 lira para ceza

Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, korona virüs salgını nedeniyle kapalı olması gerekirken faaliyet gösteren kıraathane ve oyun salonlarına baskın yaptı.

Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, korona virüs salgını nedeniyle kapalı olması gerekirken faaliyet gösteren kıraathane ve oyun salonlarına baskın yaptı. Kurallara uymayan 59 kişiye toplamda 187 bin 620 lira idari para cezası kesildi. Baskın anları kameralara yansıdı.

Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında kıraathane, kahvehane ve oyun salonları geçici süreliğine kapatılmıştı. Bu kapsamda denetimleri aralıksız sürdüren Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, önceki gün, ve dün Gürsel, Hamidiye, Gültepe, Çağlayan, Emniyet Evleri ve Hürriyet Mahallerindeki 6 adresin yasağa rağmen faaliyet gösterdiği ihbarını aldı. İhbar üzerine adreslere baskın yapan Kağıthane polisi, kıraathanede bulunan kişilerin korona virüs salgını tedbirlerine uymadığını tespit etti.

59 kişiye 187 bin 620 lira ceza

Vatandaşlar polis içeriye girince maske takarken, işletme sahiplerine ve adreslerde okey ile iskambil oynayan 59 kişiye maske ve sosyal mesafe kurallarını hiçe saydıkları için "Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na Muhalefet" suçundan toplamda 187 bin 620 lira idari para cezası kesildi. Baskın anları ise cep telefonu kameralarına yansıdı.

İş yerleri ise Kağıthane Belediyesine bağlı Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından mühürlendi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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