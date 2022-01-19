İstanbul'da kar yağışı aralıklarla etkili oluyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İstanbul'da kar yağışı aralıklarla etkili oluyor

İstanbul'da kar yağışı aralıklarla etkili oluyor
AA / Muhammed Gencebay Gür - Haberler | Güncel

İstanbul'un iki yakasındaki bazı ilçelerde kar yağışı aralıklarla etkili oluyor.

SANCAKTEPE, İSTANBUL (AA) - İstanbul'un iki yakasındaki bazı ilçelerde kar yağışı aralıklarla etkili oluyor.

Anadolu Yakası'nda Beykoz, Ümraniye, Çekmeköy, Sancaktepe, Sultanbeyli, Pendik ve Kartal'da zaman zaman kar yağışı etkisini gösteriyor.

Yağışın olduğu bölgelerde yol kenarlarında ve araçların üzerinde beyaz örtü oluştu.

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Çekmeköy ve Sancaktepe bağlantılarında sürücüler kar nedeniyle kimi zaman zor anlar yaşadı.

Avrupa Yakası'nda da Başakşehir ve Arnavutköy'de gece saatlerinde kar yağışı başladı.

AA / Muhammed Gencebay Gür - Son Dakika Haberleri

Anadolu Yakası, Sancaktepe, İstanbul, kar, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title