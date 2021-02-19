İstanbul'da jandarmanın operasyonunda 24 bin şişe sahte parfüm ele geçirildi
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İstanbul'da jandarmanın operasyonunda 24 bin şişe sahte parfüm ele geçirildi

19.02.2021 11:09 | Son Güncelleme: 19.02.2021 11:13
İstanbul'da jandarmanın operasyonunda 24 bin şişe sahte parfüm ele geçirildi

İstanbul'da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, 24 bin şişe sahte parfüm ele geçirilirken 2 kişi de gözaltına alındı.

İstanbul'da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, 24 bin şişe sahte parfüm ele geçirilirken 2 kişi de gözaltına alındı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, ünlü parfüm markalarının sahtesini üreten ve bunları orijinal gibi göstermek için sahte bandrol ve stok numarası vererek, alışveriş yapılan internet uygulamalarında açtıkları sanal mağazalar üzerinden pazarlayan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Ekipler, yaptıkları çalışmanın ardından Fatih'te tespit edilen bir depoya operasyon düzenledi. Operasyonda, M.K. ve F.K. gözaltına alınırken aramada 24 bin şişe sahte parfüm ele geçirildi.

Sahte parfümlerin barkodları lisanslı ürün gibi gösterilmiş

Operasyon kapsamında ele geçirilen sahte parfümlerin barkodları sorgulandığında, ürünün orijinal sitesine yönlendirilerek lisanslı ürün olarak görüldüğü tespit edildi.

İncelemede, şüphelilerin sahte parfümleri internet üzerinden ve seyyar satıcı tabir edilen kişiler vasıtasıyla yüzdelik kazanç yöntemiyle piyasaya sürdükleri belirlendi.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Bağış

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