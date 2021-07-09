Son dakika haber | İETT otobüsünün de karıştığı zincirleme kazada 4 kişi yaralandı

Son dakika gündem haberi... Pendik'te İETT otobüsü ile 2 tırın karıştığı zincirleme trafik kazasında yaralanan 3'ü çocuk 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

Pendik'te İETT otobüsü ile 2 tırın karıştığı zincirleme trafik kazasında yaralanan 3'ü çocuk 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Kurtköy Akfırat Kavşağı'nda meydana gelen kazada, Kartal-Kurtdoğmuş seferini yapan İETT otobüs ile 2 tır çarpıştı.

Kazada, 3'ü çocuk 4 kişi yaralanırken İETT şoförü Fatih Önemli'yi sıkıştığı yerden bir yolcu kurtardı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık görevlileri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Araçların yol kenarına çekilmesiyle kavşaktaki trafik normale döndü.

İETT şoförü Fatih Önemli, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, önünde seyir eden tırın aniden durduğunu iddia etti.

Kendisinin de fren yaparak, aracını durdurduğunu aktaran Önemli, "Arkadaki tır duramadı, bize vurdu. 1 amca ile 3 çocuk yaralandı. Onları ambulans aldı, götürdü." dedi.

Otobüs şoförünü sıkıştığı yerden kurtaran yolculardan Mehmet Barlas ise öndeki tırın durduğunu, arkadan gelen tırın frene basmadan otobüse çarptığını, bu nedenle otobüsün en az 3 metre sürüklediğini anlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Cevahir Aktürk