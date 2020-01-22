İstanbul'da geçen Aralık ayında 8 bin 995 okul servisi denetlendi

22.01.2020 19:43 | Son Güncelleme: 22.01.2020 19:43

İSTANBUL Valiliği'nden yapılan açıklamada 2019 yılının Aralık ayında 8 bin 995 okul servisi denetlendiği, 4 bin 323 araca toplam 1 milyon 747 bin 806 lira ceza kesildiği açıklandı.

İstanbul Valiliği'nin yazılı açıklamasında "İstanbul'da güvenlik, asayiş ve trafik kazalarının önlenmesi için Valiliğimizce yürütülen çalışmalar devam ediyor. İstanbul'da İl Emniyet ve İl Jandarma ekiplerince 2019 yılının Aralık ayında toplam 8 bin 995 okul servisi denetlendi. İstanbul'da İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 1.468 servis aracı denetlenerek; 56 araca, 12 bin 739 lira para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince; 7 bin 527 araç denetlenerek; 4 bin 267 araca 1 Milyon 735 bin 67 lira para cezası uygulandı. Denetimler, okul ulaşımının en güvenli ve sağlıklı şartlarda yapılmasını sağlamak için düzenli olarak devam edecek. Bu kapsamda tüm servis araçlarının her ay en az bir kez denetlenmesi amaçlanıyor." denildi.

Kaynak: DHA

- İstanbul