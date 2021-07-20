İstanbul'da drift yaptığı belirlenen sürücüye 6 bin 844 lira ceza uygulandı
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İstanbul'da drift yaptığı belirlenen sürücüye 6 bin 844 lira ceza uygulandı

İstanbul'da drift yaptığı belirlenen sürücüye 6 bin 844 lira ceza uygulandı
Anadolu Ajansı / Hüseyin Bağış - Haberler | Güncel

Arnavutköy'de drift yaparak trafiği tehlikeye düşürdüğü tespit edilen sürücüye toplam 6 bin 844 lira para cezası kesildi.

Arnavutköy'de drift yaparak trafiği tehlikeye düşürdüğü tespit edilen sürücüye toplam 6 bin 844 lira para cezası kesildi.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliği, bir araç sürücüsünün ilçede drift yaparak trafiği tehlikeye düşürdüğü görüntüleri sosyal medyada paylaşmasının ardından çalışma başlattı.

Görüntüleri inceleyen ekipler, araç plakasını belirlediği şüpheli H.D'yi yakaladı.

Sürücüye, Karayolları Trafik Kanununca drift yapmaktan 6 bin 700, trafikte tedbirsiz ve saygısızca araç kullanmaktan 144 lira olmak üzere toplam 6 bin 844 lira idari para cezası uygulandı.

Ayrıca, araç 60 gün süreyle trafikten men edildi.

Sürücü belgesini 60 gün süreyle geçici olarak el konulan H.D. hakkında adli işlem yapılmak üzere Arnavutköy Yavuz Selim Polis Merkezi Amirliğine sevk edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Bağış

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