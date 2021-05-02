İstanbul'da cadde ve meydanlarda Kovid-19 sakinliği
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İstanbul'da cadde ve meydanlarda Kovid-19 sakinliği

İstanbul'da cadde ve meydanlarda Kovid-19 sakinliği
Anadolu Ajansı / İlyas Kaçar - Haberler | Güncel

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemleri kapsamında uygulanan "tam kapanma"nın üçüncü gününde İstanbul'un sokak, meydan ve ana yolları en sakin günlerini yaşıyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemleri kapsamında uygulanan "tam kapanma"nın üçüncü gününde İstanbul'un sokak, meydan ve ana yolları en sakin günlerini yaşıyor.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında alınan "tam kapanma" kararı üzerine ekipler denetimlerini yoğunlaştırdı.

Ekipler, kentin belirli noktalarında oluşturdukları kontrol noktalarında sürücü ve araçtakilerin kimlik ve izin belgelerini kontrol ediyor.

Beşiktaş, Ortaköy, Bebek, Emirgan sahil şeridi ile Sultanahmet Meydanı, Beyazıt Meydanı, Eminönü, Sirkeci gibi tarihi alanlarda az sayıda turist hareketliliği gözlemlenirken, polis ekipleri bu kişilerin pasaport ve izin belgelerinin kontrolünü yapıyor.

Taksim Meydanı da sakin bir görüntü sunarken İstiklal Caddesi'nde ise sadece turistler dolaşabiliyor. Maçka Demokrasi Parkı'nda da bazı vatandaşların evcil hayvanlarını yürüyüşe çıkardıkları görüldü.

Anadolu Yakası'nda da Kadıköy Rıhtım, Boğa ve Üsküdar meydanları ile Kız Kulesi civarında sessizlik hakim.

Buralarda yaya olarak da uygulamaların sürdüren ekipler, dışarı çıkan vatandaşların belgelerini kontrol ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlyas Kaçar

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