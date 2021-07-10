İstanbul'da "Büyükada Koşusu 2021" dolayısıyla bazı yollar trafiğe kapatılacak
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İstanbul'da "Büyükada Koşusu 2021" dolayısıyla bazı yollar trafiğe kapatılacak

İstanbul'da 'Büyükada Koşusu 2021' dolayısıyla bazı yollar trafiğe kapatılacak
Anadolu Ajansı / Hatice Şenses Kurukız - Haberler | Güncel

İstanbul Valiliği, bugün düzenlenecek "Büyükada Koşusu 2021" dolayısıyla bazı yolların trafiğe kapatılacağını duyurdu.

İstanbul Valiliği, bugün düzenlenecek "Büyükada Koşusu 2021" dolayısıyla bazı yolların trafiğe kapatılacağını duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, bugün 18.00-21.45 saatleri arasında Adalar Kültür Derneği organizasyonuyla düzenlenecek koşu dolayısıyla bazı yolların araç trafiğine kapatılacağı belirtildi.

Açıklamada, trafiğe kapatılacak güzergahlar ise şu şekilde sıralandı:

"Çınar Caddesi, (23 Nisan Caddesi, Mehmetçik Sokak) veya Kadıyoran Caddesi, Çankaya Caddesi, Nizam Caddesi, Büyük Tur Yolu, Küçük Tur Yolu, Yılmaz Türk Caddesi, Malül Gazi Caddelerine çıkan kesişim noktaları."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hatice Şenses Kurukız

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