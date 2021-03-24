Bazı bölgelere kısa süreli kar ve dolu yağdı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Bazı bölgelere kısa süreli kar ve dolu yağdı

24.03.2021 06:37 | Son Güncelleme: 24.03.2021 07:16

İstanbul'da Anadolu Yakası'nın bazı bölgelerinde kısa süreli kar yağışı ve dolu görüldü.

İstanbul'da Anadolu Yakası'nın bazı bölgelerinde kısa süreli kar yağışı ve dolu görüldü.

Beykoz ve Üsküdar'da 05.30 sıralarında başlayan kar yağışı kısa süre devam etti.

İki ilçenin bazı bölgelerinde ise dolu yağdı.

Yağış nedeniyle bazı yerlerde yol kenarlarında beyaz örtü oluştu.

Bazı bölgelere kısa süreli kar ve dolu yağdı
Bazı bölgelere kısa süreli kar ve dolu yağdı
Bazı bölgelere kısa süreli kar ve dolu yağdı
Bazı bölgelere kısa süreli kar ve dolu yağdı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Hatipoğlu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Vladimir Putin Mustafa Şentop Mustafa Destici Bekir Pakdemirli
Magazin Acun Ilıcalı Jason Statham Rasim Öztekin Mehmet Ali Erbil
Spor Erol Bulut Şenol Güneş Ünal Karaman Mesut Bakkal Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Cinayet
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bazı bölgelere kısa süreli kar ve dolu yağdı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.3.2021 07:17:32. #1.15#
title