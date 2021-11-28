İSTANBUL'DA BAKICI FİYATLARI 20 BİN LİRAYA KADAR ÇIKTI

İSTANBUL'DA son dönemde bebek ve çocuk bakıcısı bulmak zorlaştı. Pandemi nedeniyle aileler yatılı bakıcı istiyor, bunlar genelde yabancı. Yine pandemi nedeniyle yabancı bakıcı gelemediği için ve döviz kurundaki artış nedeniyle fiyat yükseliyor. Bakıcıların maaşları pandemi ve döviz kurunun da etkisiyle son aylarda artarak 6-7 bin TL ile 20 bin TL aralığına yükseldi.

Pandeminin etkisiyle çocuk veya bebek bakıcılığı daha çok yatılı olarak tercih edilmeye başlandı. Aileler, bakıcıların hastalık getirmesi korkusuyla kendi evlerinde kalmasını istiyor. Bakıcıların koronavirüs aşılarını da yaptırması gerekiyor. Haliyle bu durumda fiyatları yükseltiyor. Yabancı bakıcılar ise ülkelerine para gönderdikleri için maaşlarını Dolar olarak almak istiyor. Artan döviz kuru da fiyatları yukarı çekiyor. Yine pandemi etkisiyle yapılamayan uçak seferleriyle birlikte Türkiye'de yabancı bakıcıların azalması da fiyatları yukarı yönde etkileyen unsurlardan biri oluyor.

BİN 200 DOLARA ÇIKAN FİYATLAR

EĞİTİM, TECRÜBE FİYATLARI BELİRLİYOR

FİLİPİNLİ BAKICILAR TERCİH SEBESİ

TÜRKÇE BİLMEYEN BAKICI DETAYI

"15 BİN İLE 20 BİN TL ARASI MAAŞLI TÜRK DADILARLA KARŞILAŞIYORUZ"

"SIKINTI YAŞIYORUZ"

"Türklerde bir yatılı personel eve almaya çalışsanız 8-10 bin TL arasında fiyatlar bekleniyor. Gündüzcülerin 4 bin 500 ile 5 bin 500 TL arasında fiyatları var ve sigortaları var. Yabancılarda da aynı şekilde, doların yükselmesiyle, personelin azlığı, Türkmenistan'da kapıların kapanması, çok fazla Türkiye'ye gidip gelmemeleri gibi sebeplerden dolayı burada var olan personel sayısının azlığı fiyatların yükselmesine sebep oldu. Biz de bu alanda zorlanıyoruz çünkü her ailenin bütçesi 6 bin, 7 bin TL'leri kaldırıp, bir yatılı personel çalıştıracak durumda olmadığı için sıkıntı yaşıyoruz bizde."

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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