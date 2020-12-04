İstanbul'da 56 saatlik kısıtlama başladı: Meydanlar sessizliğe büründü
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İstanbul'da 56 saatlik kısıtlama başladı: Meydanlar sessizliğe büründü

04.12.2020 21:10 | Son Güncelleme: 04.12.2020 21:21

İstanbul'da 56 saatlik kısıtlama başladı: Meydanlar sessizliğe büründü Kısıtlama sonrası sessizliğe bürünen Üsküdar Meydanı havadan görüntülendi İSTANBUL-(İHA)-Dünyayı ve Türkiye'yi etkisi altına alan korona virüsüne karşı alınan tedbirler kapsamında 81 ilde hafta sonunun tamamında uygulanacak...

İstanbul'da 56 saatlik kısıtlama başladı: Meydanlar sessizliğe büründü

Kısıtlama sonrası sessizliğe bürünen Üsküdar Meydanı havadan görüntülendi

İSTANBUL - İSTANBUL-(İHA)-Dünyayı ve Türkiye'yi etkisi altına alan korona virüsüne karşı alınan tedbirler kapsamında 81 ilde hafta sonunun tamamında uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Kısıtlama sonrası İstanbul'da meydanlar sessizliğe büründü. Sessizliğe bürünen Üsküdar Meydanı havadan görüntülendi.

Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınına karşı hafta hafta sonu gün boyu uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlaması bu gece 21.00 itibarı ile başladı. Bu kapsamda; hafta sonu uygulanacak sokak kısıtlaması pazartesi sabahı saat 5'e kadar kesintisiz devam edecek. Öte yandan Anadolu yakasında cadde, sokak ve meydanlar boş kaldı. İstanbul'un kalabalık meydanlarından, Üsküdar meydanı sessizliğe büründü. Gece ise kentin birçok noktasında polis ekipleri tedbir ve denetimlerini devam ettirdi.

İstanbul'da 56 saatlik kısıtlama başladı: Meydanlar sessizliğe büründü
İstanbul'da 56 saatlik kısıtlama başladı: Meydanlar sessizliğe büründü
İstanbul'da 56 saatlik kısıtlama başladı: Meydanlar sessizliğe büründü
İstanbul'da 56 saatlik kısıtlama başladı: Meydanlar sessizliğe büründü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AYKUT ZOR

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