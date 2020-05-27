İSTANBUL Bahçelievler'deki camiler ve ibadethaneler dezenfekte edildi
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İSTANBUL Bahçelievler'deki camiler ve ibadethaneler dezenfekte edildi

Bahçelievler'deki camiler ve ibadethaneler dezenfekte edildiİSTANBUL, (DHA) ? Koronavirüs (Covid-19) önlemleri kapsamında yaklaşık 2.5 aydır kapalı olan camiler 29 Mayıs itibariyle kısmen açılıyor.

27.05.2020 19:09 | Son Güncelleme: 27.05.2020 19:13

Bahçelievler'deki camiler ve ibadethaneler dezenfekte edildi

İSTANBUL, (DHA) ? Koronavirüs (Covid-19) önlemleri kapsamında yaklaşık 2.5 aydır kapalı olan camiler 29 Mayıs itibariyle kısmen açılıyor. Bahçelievler Belediyesi, ibadete açılacak camiler ve ibadethanelerdeki dezenfeksiyon çalışmalarını tamamladı. Sağlık İşleri ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından sürdürülen çalışmalarda, özel solüsyonlar kullanıldı.

Bahçelievler Belediyesi tarafından yeni tip koronavirüse yönelik tedbir çalışmaları kapsamında ilaçlama ve dezenfeksiyon uygulamaları ara vermeden devam ediliyor. Bu kapsamda kamusal alanlar aralıksız şekilde ilaçlanırken, Bahçelievler Belediyesi ekiplerince ilçede bulunan cami, huzurevi, kamu binaları ve belediyeye bağlı tüm merkezlerin de dezenfeksiyon çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, ilçedeki tüm camiler ve cemevinin dezenfeksiyon işleminin tamamlandığını belirterek çalışmanın belirli aralıklarla devam edeceğini söyledi.

İSTANBUL Bahçelievler'deki camiler ve ibadethaneler dezenfekte edildi

Kaynak: DHA

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