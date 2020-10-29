İstanbul Avrupa Yakası ile Tekirdağ için kuvvetli yağış uyarısı
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İstanbul Avrupa Yakası ile Tekirdağ için kuvvetli yağış uyarısı

29.10.2020 07:53 | Son Güncelleme: 29.10.2020 07:56
İstanbul Avrupa Yakası ile Tekirdağ için kuvvetli yağış uyarısı

İstanbul Avrupa Yakası ile Tekirdağ'da sabah saatlerinde kuvvetli yağış bekleniyor.

İstanbul Avrupa Yakası ile Tekirdağ'da sabah saatlerinde kuvvetli yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, sabah saatlerinde İstanbul'un Avrupa Yakası'ndaki ilçeleri ile Tekirdağ çevrelerinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Bu nedenle, sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, dolu, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması önem taşıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Deniz Çiçek Palabıyık

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