Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in gerçekleştirdiği saldırılar sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının...
Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in gerçekleştirdiği saldırılar sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 43'e, yaralı sayısının 296'ya yükseldiği bildirildi.
Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in gerçekleştirdiği saldırılar sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 43'e, yaralı sayısının 296'ya yükseldiği bildirildi. - GAZZE
Kaynak: İhlas Haber Ajansı