Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in gerçekleştirdiği saldırılar sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının...
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Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in gerçekleştirdiği saldırılar sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının...

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in gerçekleştirdiği saldırılar sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının...
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in gerçekleştirdiği saldırılar sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 43'e, yaralı sayısının 296'ya yükseldiği bildirildi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in gerçekleştirdiği saldırılar sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 43'e, yaralı sayısının 296'ya yükseldiği bildirildi. - GAZZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı: İsrail saldırılarında şehit sayısı 43'e, yaralı sayısı 296'ya yükseldi.
Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı: İsrail saldırılarında şehit sayısı 43'e, yaralı sayısı 296'ya yükseldi.
İsrail'in Gazze'de sivil yerleşim noktalarını vurmasına karşılık Gazze'den İsrail'e 100 roket daha atıldı
İsrail'in Gazze'de sivil yerleşim noktalarını vurmasına karşılık Gazze'den İsrail'e 100 roket daha atıldı
Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı: İsrail saldırılarında şehit sayısı 30'a, yaralı sayısı 203'e çıktı
Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı: İsrail saldırılarında şehit sayısı 30'a, yaralı sayısı 203'e çıktı
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