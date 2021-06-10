İsrail güçlerinin Batı Şeria'daki baskını sırasında hayatını kaybeden 2 Filistinli toprağa verildi
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İsrail güçlerinin Batı Şeria'daki baskını sırasında hayatını kaybeden 2 Filistinli toprağa verildi

İsrail güçlerinin Batı Şeria'daki baskını sırasında hayatını kaybeden 2 Filistinli toprağa verildi
Anadolu Ajansı / Qais Omar Darwesh Omar - Haberler | Güncel

İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde bulunan Cenin kentine düzenlediği baskın sırasında yaşamını yitiren 2 Filistinli son yolculuklarına uğurlandı.

İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde bulunan Cenin kentine düzenlediği baskın sırasında yaşamını yitiren 2 Filistinli son yolculuklarına uğurlandı.

İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu hayatını kaybeden Filistin Askeri İstihbarat Servisinden Yüzbaşı Teysir Ayese (33) ve Teğmen Ethem Aleyvi (23) için Batı Şeria'da iki farklı bölgede askeri cenaze töreni düzenlendi.

Nablus Devlet Hastanesinden alınan Aleyvi'nin naaşı, Zevata beldesinde kılınan cenaze namazının ardından defnedildi. Ayese'nin cenazesi ise Cenin'deki Halil Süleyman Devlet Hastanesinden alınarak doğum yeri olan Sanur beldesinde toprağa verildi.

Yüzlerce kişinin katılımıyla düzenlenen askeri cenaze törenlerinde İsrail karşıtı sloganlar atıldı.

Batı Şeria'daki baskında hayatını kaybeden üçüncü Filistinli, İsrail hapishanelerindeki eski tutuklulardan Cemil Mahmud el-Amuri'nin naaşı ise İsrail tarafından ailesine teslim edilmedi.

İsrail güçlerinin, sabah saatlerinde Cenin kentine düzenlediği baskına karşı koymaya çalışan Filistin güvenlik biriminden 3 kişi hayatını kaybetmiş, 1 kişi de yaralanmıştı.

Cenin'deki Askeri İstihbarat Servisi Müdürü Albay Talib Salahat, yaptığı açıklamada, Aleyvi ile Ayese'nin gece nöbeti sırasında öldürüldüğünü kaydetmişti.

İsrail makamlarından olaya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Qais Omar Darwesh Omar

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