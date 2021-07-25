İsrail güçleri Kudüs ve Batı Şeria'da 8 günde 60 Filistinliyi gözaltına aldı
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İsrail güçleri Kudüs ve Batı Şeria'da 8 günde 60 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail güçleri Kudüs ve Batı Şeria'da 8 günde 60 Filistinliyi gözaltına aldı
Anadolu Ajansı / Esat Fırat - Haberler | Güncel

İsrail güçleri, son 8 günde işgal altındaki Doğu Kudüs ile Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde gerçekleştirdiği operasyonlarda 60 Filistinliyi gözaltına aldı.

İsrail güçleri, son 8 günde işgal altındaki Doğu Kudüs ile Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde gerçekleştirdiği operasyonlarda 60 Filistinliyi gözaltına aldı.

Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin Kurban Bayramı öncesinden bugüne kadar Doğu Kudüs ile Batı Şeria'nın Nablus ve Cenin kentlerinde gözaltı operasyonları düzenlediği ifade edildi.

Açıklamada, söz konusu operasyonlar kapsamında son 8 günde 60 Filistinlinin gözaltına alındığı belirtildi.

İsrail askerleri yaralı Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail askerleri, dün gece saatlerinde Batı Şeria'nın Cenin kentine bağlı Yaabed beldesi kırsalında biri yaralı olmak üzere 3 Filistinliyi gözaltına aldı.

Yaabed Belediye Başkanı Samir Ebubekir, İsrail askerlerinin belde kırsalında kurduğu pusuda ateş açtığı 3 Filistinli gençten Abdullah Basim Ebubekir'in yaraladığını belirtti.

Üç Filistinlinin de gözaltına alındığını aktaran Ebubekir, yaralı Filistinlinin İsrail askerlerince gözaltına alındıktan sonra Hayfa yakınlarındaki Hadera Hastanesine kaldırıldığını dile getirdi.

Ebubekir, gözaltına alınan diğer iki Filistinlinin Ethem Ermiylat ile Şaalan Ebubekir olduğunu kaydetti.

Öte yandan İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, 3 Filistinlinin Cenin kentinin güneyinde bulunan Mevo Dotan Yahudi yerleşim birimi yakınlarında İsrail askeri araçlarına taş ve molotofkokteyli attıkları belirtildi.

Açıklamada, İsrail askerlerinin Filistinlilere ateş açtığı ve birini yaraladığı ifade edilirken, yaralanan Filistinlinin durumuna ilişkin bilgiye yer verilmedi.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sıradan hale gelen gözaltılar sonrası aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Filistinlilerden bazıları günlerce gözaltı merkezlerinde tutuluyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esat Fırat

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