İsrail gazetesi: ABD, Yahudi yerleşim birimlerinden ithal edilen ürünleri "İsrail'de üretildi" olarak etiketlemeye başlıyor

ABD yönetiminin, işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinden ithal edilen ürünlere "yerleşim birimlerinde üretildi" yerine "İsrail'de üretildi" etiketi basılması talimatı verdiği belirtildi.

İsrail'deki Haaretz gazetesinin haberine göre, ABD Gümrük ve Sınır Güvenliği kurumundan yapılan duyuruyla, dünden itibaren yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinden ithal edilen ürünlere "yerleşim birimlerinde üretildi" etiketi vurulmaması talimatı verildi.

Söz konusu ürünlerin üzerine artık "İsrail'de üretildi" etiketinin yapıştırılması istendi.

Batı Şeria'daki "A ve B" bölgelerinden ithal edilen ürünlerin ise "Batı Şeria'da üretildi" şeklinde etiketlenmesi istendi.

Filistin'den kınama

Öte yandan Filistin Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinden ithal edilen ürünlerdeki "yerleşim birimlerinde üretildi" ibaresinin kaldırılması talimatını kınadı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, söz konusu karara tepki gösterilerek, "Bu karar, yasa dışı yerleşim mallarının aklanmasında hukuki ve ahlaki yozlaşmayı temsil ediyor. Bu, Filistin topraklarının ve ürünlerinin çalınmasını yasallaştırma, İsrail'i Filistin halkına karşı savaş ve insanlık suçu işlemeye teşvik girişimidir." ifadelerine yer verildi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Kasım 2019'da yaptığı açıklamayla, işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Yahudi yerleşim birimlerini artık yasa dışı olarak görmediklerini duyurmuştu.

Pompoe, 19 Kasım'da da Batı Şeria'da Filistin toprakları üzerine inşa edilmiş bir yasa dışı Yahudi yerleşim birimini ziyaret etmişti.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Pompeo'nun ziyaretinden kısa süre sonra, işgal altındaki Batı Şeria ve Golan Tepeleri'nde yer alan yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinden ithal edilen ürünlerin "İsrail'de üretildi" olarak etiketlenebileceğini açıklamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Deveci