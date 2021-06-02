İsrail'de Netanyahu'nun rakibi Lapid'e koalisyonu kurması için tanınan sürede sona yaklaşıldı

İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu'nun rakibi Yesh Atid (Gelecek Var) Partisi lideri Yair Lapid'in koalisyon hükümetini kurması için tanınan süre gece yarısında doluyor.

İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu'nun rakibi Yesh Atid (Gelecek Var) Partisi lideri Yair Lapid'in koalisyon hükümetini kurması için tanınan süre gece yarısında doluyor.

Muhalefet 12 yıl sonra Netanyahu'yu başbakanlık koltuğundan kaldırmak için koalisyon görüşmelerine devam ederken, hükümeti kurması için Lapid'e tanınan sürede sona yaklaşıldı.

İsrail Meclisinde yeni Cumhurbaşkanı'nı seçmek için yapılan oylama sırasında, Lapid ve koalisyon ortağı olması beklenen Yamina Partisi lideri Naftali Bennett'in Genel Kurulda sık sık bir araya gelmesi dikkati çekti.

Her ne kadar Meclis, Cumhurbaşkanı oylaması için toplansa da asıl merak edilen konu Bennet ve Lapid'in liderliğinde bir koalisyonun kurulup kurcalamayacağı.

Hükümeti kurmakla görevlendirilen Lapid'in kendisine tanının 28 günlük sürenin dolacağı bu gece yarısından önce Cumhurbaşkanı'na hükümeti kurmak için gereken 61 milletvekilinin desteğini aldığını gösteren belgeyi sunması ya da görevi iade etmesi gerekiyor.

Kurulacak koalisyon hakkında soru işaretleri

Kulislere yansıyan bilgilere göre, Netanyahu'yu başbakanlıktan edecek Bennett-Lapid koalisyon hükümetinin kurulması şansının oldukça yüksek olduğu ifade ediliyor.

Kurulacak koalisyonda birbirinden farklı görüşlere sahip çok sayıda partinin yer alacak olması nedeniyle hükümetin ne kadar süre ayakta kalacağı konusunda ise soru işaretleri bulunuyor.

Koalisyonun kurulması halinde aşırı sağcı görüşleriyle öne çıkan ve yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini destekleyen Yamina lideri Bennett ilk 2 yıl boyunca başbakan olacak.

Aşırı sağcı Bennett'in başbakanlığındaki koalisyonda İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden partilerin de yer alacak olması nedeniyle hükümet içinde fikir ayrılıklarının olabileceği ve ömrünün kısa sürebileceği dile getiriliyor.

İsrail'de 23 Mart'ta yapılan seçimin ardından Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin, koalisyon hükümetini kurmak için Başbakan Netanyahu'yu görevlendirmişti.

Netanyahu, 4 Mayıs'ta koalisyon hükümetini kuracak yeterli desteği bulamadığı için Rivlin'e görevi iade etmişti.

Bunun üzerine Rivlin, 5 Mayıs'ta koalisyon hükümetini kurma görevini Netanyahu'nun rakibi Lapid'e vermişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Deveci