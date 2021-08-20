İsrail'de 40 yaş üstüne ve öğretmenlere üçüncü doz Kovid-19 aşısı yapılacak
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İsrail'de 40 yaş üstüne ve öğretmenlere üçüncü doz Kovid-19 aşısı yapılacak

İsrail'de 40 yaş üstüne ve öğretmenlere üçüncü doz Kovid-19 aşısı yapılacak
Anadolu Ajansı / Mustafa Deveci - Haberler | Güncel

İsrail yönetimi, 40 yaş üstü kişilere ve öğretmenlere yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının üçüncü dozunun uygulanmasına onay verdi.

İsrail yönetimi, 40 yaş üstü kişilere ve öğretmenlere yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının üçüncü dozunun uygulanmasına onay verdi.

Kovid-19 Aşı ve Salgın Kontrol Danışma Kurulu, Kovid-19 aşısının üçüncü dozunun yapılacağı grupların genişletilmesine karar verdi.

Buna göre 40 yaş üstü kişilere ve öğretmenlere de üçüncü doz yapılacak.

Kararın ardından Başbakan Naftali Bennett'in bu sabah üçüncü dozu olacağı bildirildi.

Üçüncü doz olanların sayısı 1 milyon 200 bini geçti

İsrail, geçen ay sonunda 60 yaş üstü, 13 Ağustos'ta da 50 yaş üstü kişilere üçüncü doz yapılmasına karar vermişti.

Yaklaşık 9,3 milyon nüfusa sahip ülkede, 5 milyon 871 kişiye Kovid-19 aşısının birinci, 5 milyon 431bin kişiye ikinci, 1 milyon 201 bin kişiye de üçüncü dozu yapıldı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Deveci

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