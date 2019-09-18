İsrail askerleri bıçak çektiği gerekçesi ile Filistinli bir kadını öldürdü
İsrail güvenlik güçleri, Kudüs'ten Ramallah'a giden yol üzerindeki Qalandiya kontrol noktasında askerlere bıcak çektiği gerekçesi ile Filistinli bir kadını vurduğunu duyurdu. Filistinli yetkililer, yaralanan kadının kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiğini açıkladı.
18.09.2019 11:30
İsrail güvenlik güçleri, Kudüs'le Ramallah arasındaki Kalendiye kontrol noktasında, askerlere bıçak çektiği gerekçesi ile Filistinli bir kadını vurduğunu duyurdu. Filistinli yetkililer, yaralanan kadının kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiğini açıkladı. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com