Isparta'da yatalak hastalara elektrikli karyola temin edildi
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Isparta'da yatalak hastalara elektrikli karyola temin edildi

Isparta'da yatalak hastalara elektrikli karyola temin edildi
Anadolu Ajansı / Yalçın Çelen - Haberler | Güncel

Isparta Belediyesince 20 yatalak hasta için elektrikli karyola gönderildi.

Isparta Belediyesince 20 yatalak hasta için elektrikli karyola gönderildi.

Isparta Belediyesi Sağlık İşleri Müdürü Ender Güven, yaptığı yazılı açıklamada, 20 elektrikli hasta karyolasını ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırdıklarını belirtti.

Sağlık İşleri Müdürlüğünce yaşlı ve hastaların evlerinde kişisel bakımlarının da yapıldığını belirten Güven, şunları kaydetti:

"Evde sağlık hizmetlerimiz kapsamında mahallelerimizde ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yatak taleplerini Belediye Başkanımız Şükrü Başdeğirmen'e ilettiğimizde bu konuda çalışma başlatmamızı istedi. Bunun üzerine 20 elektrikli hasta karyolası temin ederek ihyiyacı olan vatandaşlarımıza ulaştırdık."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yalçın Çelen

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