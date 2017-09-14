Isparta'da Uyuşturucu Operasyonu

Isparta'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 şüpheli tutuklandı.



Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde ticareti yapanlara ve sağlayanlara yönelik çalışma başlattı.



Uyuşturucu madde ticareti yaptıkları belirlenen İ.K, S.K, G.M, Y.K, H.M.Z. düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.



Operasyonda 6 gram eroin, 2 ayrı paket halinde 5 gram esrar, 25 kırmızı reçeteye tabi suboxone tablet ve çok sayıda aparat ele geçirildi.



Gözaltına alınan 5 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.