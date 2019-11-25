İspanyollar kadına yönelik şiddete karşı meydanlara indi

25.11.2019 22:44 | Son Güncelleme: 25.11.2019 22:44

Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla İspanya genelinde 200'den fazla gösteri düzenlendi.

İspanya'nın en önemli sosyal sorunlarından biri olan kadına yönelik şiddete karşı düzenlenen gösterilerde Madrid, Barselona, Bilbao, Valensiya Alicante, Gijon gibi büyük şehirlerde yoğun kalabalıklar oluştu.

Başkent Madrid'in merkezinde toplanan binlerce kişi "Maçoluk öldürüyor" yazılı pankartın arkasında yürüdü.

Gösteriye İspanya hükümeti adına Başbakan Yardımcısı Carmen Calvo ve İçişleri, Sağlık, Adalet, Çalışma ve Kültür bakanları da katılırken, aşırı sağcı Vox partisi dışında meclisteki tüm siyasi partilerin temsilcileri iştirak etti.

Kadın hakları savunucusu sivil toplum kuruluşları tarafından yayımlanan manifestoda da "İnsan vücudunda erkek şiddetinin kökleri bulunup, analiz edilmelidir." ifadesi yer aldı.

Diğer yandan İspanya Başbakanı Pedro Sanchez de resmi twitter hesabından yayınladığı mesajda "Kadın oldukları için onlara baskı yapıyorlar, dövüyorlar ve öldürüyorlar. Demokrasi, toplumun yarısının özgürlüklerini ve haklarını en büyük inkara karşı mücadelede bir adım bile geri atılmasına müsade edemez. Kadına yönelik şiddeti ortadan kaldırmak için birlik." ifadelerini kullandı.

İspanya'da bu yıl içinde öldürülen kadın sayısı 52'ye çıktı

Bu arada 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde bile İspanya'da bir kadın uğradığı şiddet sonucu hayatını kaybetti.

Kanarya Adaları'nın Tenerife kentinde 26 yaşındaki İspanyol bir kadın, Kolombiyalı erkek arkadaşı tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Resmi rakamlara göre İspanya'da 2019 yılında şimdiye kadar 52 kadın öldürülürken, 43 çocuk da yetim kaldı. Bu yıl içinde kadına yönelik şiddetle ilgili polise yapılan toplam suç duyurusu sayısı da 80 bini geçti.

İspanya'da kadına yönelik şiddetle ilgili resmi istatistiklerin tutulmaya başlandığı 2003 yılından bu yana eşleri tarafından öldürülen kadınların sayısının ise 1028'e ulaştığı bildirildi.

Kaynak: AA