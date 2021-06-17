İspanyol tenisçi Rafael Nadal, Wimbledon ve Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılmayacak
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İspanyol tenisçi Rafael Nadal, Wimbledon ve Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılmayacak

İspanyol tenisçi Rafael Nadal, Wimbledon ve Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılmayacak
Anadolu Ajansı / Mutlu Demirtaştan - Haberler | Spor

Tek erkeklerde dünya 3 numarası İspanyol tenisçi Rafael Nadal, bu yıl düzenlenecek Wimbledon Tenis Turnuvası ve Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılmayacağını açıkladı.

Tek erkeklerde dünya 3 numarası İspanyol tenisçi Rafael Nadal, bu yıl düzenlenecek Wimbledon Tenis Turnuvası ve Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılmayacağını açıkladı.

Nadal, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Bu yılki Wimbledon ve Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılmama kararı aldım. Kolay bir karar değildi ama bedenimi dinleyip takımımla konuştuktan sonra doğru kararın bu olduğunu anladım. Amacım en üst seviyede savaşmayı sürdürerek kariyerimi uzatmak ve beni mutlu eden şeyi yapmaya devam etmek." ifadelerini kullandı.

Orta ve uzun vadeli hedeflere odaklandığını kaydeden 35 yaşındaki tenisçi, "Roland Garros ve Wimbledon arasında sadece iki hafta var. Zorlu toprak kort sürecinden sonra bu kısa sürede bedenimi yeniden hazır hale getirmek kolay değil. Üst düzey turnuvalarda mücadele etmeyi sürdürmek için kariyerimin bu döneminde bedenimi zorlayacak yoğunluklardan uzak durmam gerek." değerlendirmesinde bulundu.

Kariyerinde 20 grand slam şampiyonluğu elde eden Nadal, bunların 13'ünü Fransa Açık, 4'ünü ABD Açık, 2'sini Wimbledon ve birini Avustralya Açık'ta yaşamıştı. Tecrübeli raket, 2008 Pekin Olimpiyat Oyunları'nda teklerde, 2016 Rio Olimpiyat Oyunları'nda ise çiftlerde altın madalya kazanmıştı.

Sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon, 28 Haziran-11 Temmuz'da düzenlenecek. Tokyo Olimpiyat Oyunları ise 23 Temmuz-8 Ağustos'ta gerçekleştirilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Demirtaştan

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