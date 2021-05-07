İSMEK Uzaktan Eğitim Merkezi'nde yeni kayıtlar, bugün başlıyor

Eğitimlerin ise 17 Mayıs'ta başlayacağı bu süreçte İSMEK İstanbullulara; bilişim teknolojilerinden çocuk gelişimine, yabancı dillerden el sanatlarına, muhasebe ve finanstan güzellik ve saç bakımına kadar pek çok alanda yüzlerce seçeneği olacak.

Canlı ders ve video üzerinden gerçekleştirilecek eğitimlerin yanı sıra katılımcılar, atölye çalışmalarından da yararlanabilecek.

Verdiği eğitimlerle bugüne kadar yüz binlerce insanın hayatına dokunan İSMEK, yüz yüze eğitimlerin zorunlu olarak ertelendiği pandemi sürecinde de hizmetlerine devam ediyor. İSMEK, sanatsal ve mesleki becerilerini geliştirmek ve kişisel gelişimlerine katkı sağlamak isteyenlere, bünyesindeki Uzaktan Eğitim Merkezi ile ulaştı. Son bir yıl içerisinde 300 binden fazla kişiye eğitim veren İSMEK Uzaktan Eğitim Merkezi, mayıs ayıyla birlikte yeni eğitim programları ve atölye çalışmaları ile kayıtları, bugün saat 10.00'da başlatıyor.

Farklı Alanlarda Eğitim ve Atölye Seçenekleri

İSMEK Uzaktan Eğitim Merkezi; bilişim teknolojilerinden çocuk gelişimine, yabancı dillerden el sanatlarına, muhasebe ve finanstan, güzellik ve saç bakımına kadar pek çok alanda, katılımcılara yüzlerce farklı eğitim seçeneği sunuyor. Uzaktan Eğitim Merkezi'nde eğitimler; canlı ders, video yolu ve atölye uygulaması şeklinde veriliyor. İSMEK'in uzaktan eğitimlerinden yararlanmak isteyenler, atölye çalışmaları ile de dersleri uygulamalı olarak takip edebiliyor.

İngilizce Konuşma Kulüpleri

İSMEK, yabancı dil öğrenme sürecinde en çok zorlanılan kısım olarak bilinen konuşma becerisi üzerine de çalışmalarını ayrıca sürdürüyor. İSMEK Uzaktan Eğitim Merkezi, İngilizce konuşma becerisini geliştirmek isteyenlere, konuşma kulüpleri ile destek verecek. Konuşma kulüpleri, İngilizce A1 ve A2 seviyeleri ile İngilizce B1 ve B2 seviyelerinde düzenlenecek. İngilizce telaffuz konusunda zorlananlar ise Fonetik Atölyesi'yle telaffuzlarını geliştirebilecek. Uzaktan Eğitim Merkezi ayrıca, Mesleki İngilizce (Konaklama) ile İngilizce YDS ve YÖK-Dil konusunda da atölye desteği verecek.

Kaynak: Bültenler