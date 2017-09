Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, terörle mücadelede kararlı olduklarını belirterek, "Bakıyorsunuz birileri suyu bulandırmaya çalışıyor. Ana muhalefetten biri çıkmış, 'Silahlı İHA'lar sivilleri vuruyor' diyor. O SİHA'lar sadece ve sadece teröristleri vuruyor. İşleri güçleri terörle mücadeleyi sulandırmak. Biraz milli olsalar, bu yalanlarla birilerini korumaya çalışmazlar diye düşünüyorum." dedi.



Antalya'da temaslarını sürdüren Elvan, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret ederek, partililerle bir araya geldi. Elvan, burada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın söylediği ve klibini 15 Temmuz mitinginde izledikleri "Bizim Şarkımız" şiirini okuyarak konuşmasına başladı.



Milletin hassasiyetini her zaman bildiklerini belirten Elvan, milletin ve Türkiye'nin başının hiçbir zaman eğilmeyeceğini, kıyamete kadar onurlu bir şekilde bu coğrafyada değerleri, medeniyeti yaşatmaya devam edeceklerini söyledi. AK Parti'nin sadece bir siyasi parti olmadığını belirten Elvan, AK Parti'nin yeniden diriliş hareketi, medeniyet, milletin insanlığa sunduğu vicdan hareketi olduğunu kaydetti.



Milletin partiye destek vererek, güçlü Türkiye'nin temellerini attığını anlatan Elvan, Türkiye'nin, milletin gelişmesi, kalkınması, güçlenmesi için gece gündüz çalışırken insanlığın vicdanı olmaya da devam ettiklerini belirtti.



"Türkiye terör odaklarına göz açtırmıyor"



Bakan Elvan, şunları kaydetti:



"AK Parti hareketiyle Türkiye ayak bağlarından kurtulurken, dev projeler hayata geçirirken, milli gelir artarken, Türkiye dünyada etkinliğini artırırken, karanlık odaklar, birtakım girişimler de kehanetlerde bulunmaya devam ediyorlar. Onların kehanetleri de oyunları da boşa çıkıyor. 'Türkiye, istikrarsızlaşacak' diyorlar, Türkiye inadına istikrara kavuşuyor. 'Türkiye ekonomisi küçülecek' diyorlar ama ekonomimiz büyümeye devam ediyor. 'Terörle mücadelede aciz kalacak' diyorlar ama Türkiye terör odaklarına göz açtırmıyor. İstiklal Harbi'nde yedi düvele haddini bildiren bu milleti, 15 Temmuz'da küresel güçlerin maşası, hain FETÖ şebekesine geçit vermeyen bu milleti kimse dize getiremeyecek."



Türkiye büyüdükçe coğrafya üzerinde emeli olanlardan çatlak sesler çıktığını söyleyen Elvan, Türkiye büyüdükçe geçmişi kanlı ve karanlık birtakım sözde demokrasi havarilerinden yine çatlak ses çıktığını dile getirdi. Türkiye büyüdükçe okyanus ötesindeki terörist başı ile Kandilde'deki terörist başlarından ortak ses çıktığını anlatan Elvan, "Türkiye büyüdükçe adeta hasetlerinden çatlıyorlar. Çatlasalar da patlasalar da bu şarkı burada bitmeyecek." ifadesini kullandı.



Türkiye ekonomisinin adete düşman çatlattığını kaydeden Elvan, 2016 yılında yaşanan hain FETÖ'nün darbe girişimine rağmen ekonominin ağır travmayı hızla atlattığını, hükümet olarak tedbirler aldıklarını ve üreticiyi, sanayiciyi rahatlatacak kararları hızla devreye soktuklarını söyledi.



Elvan, 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında kredi derecelendirme kuruluşlarının siyasi davranarak, Türkiye'nin notlarını indirmeye gittiğini, onlara en güzel cevabı rakamların verdiğini dile getirdi.



Güçlerini milletten aldıklarını belirten Elvan, milletin gösterdiği istikametten sapmadıklarını ve asla sapmayacaklarını bildirdi. Elvan, "Bir yandan ekonomimizi güçlendiriyoruz bir yandan da terörizmle amansız mücadele veriyoruz. Düşmanımız çok, bir yandan FETÖ, bir diğer yanda PKK, DEAŞ, DHPK-C ve onlara destek veren güçler. Topyekun olarak aynı amaç doğrultusunda ülkemize, milletimize saldırıyorlar. Ne kadar saldırırlarsa saldırsınlar hepsinin hakkından geldik, geliyoruz ve geleceğiz. Karşılarında bir kabile devleti yok. Karşılarında çağ açıp kapatmış Fatih'in, Avrupa'yı titretmiş Kanuni'nin Türkiye Cumhuriyeti'ni kurmuş ve düşmana haddini bildirmiş Mustafa Kemal'in torunları var. Karşılarında yedi düvele karşı dimdik duran Recep Tayyip Erdoğan ve dava arkadaşları var." diye konuştu.



"Birileri suyu bulandırmaya çalışıyor"



Güvenlik güçlerinin dağda, bayırda hainlere bir bir haddini bildirdiğini belirten Elvan, şöyle devam etti:



"Biz bunu yaparken, bakıyorsunuz birileri suyu bulandırmaya çalışıyor. Ana muhalefetten biri çıkmış, 'Silahlı İHA'lar sivilleri vuruyor' diyor. O SİHA'lar sadece ve sadece teröristleri vuruyor. İşleri güçleri terörle mücadeleyi sulandırmak. Biraz milli olsalar, bu yalanlarla birilerini korumaya çalışmazlar diye düşünüyorum. PKK'nın katlettiği sivilleri hiç konuşmuyorlar, onları hiç bu kadar gündemde tutmuyorlar. Yasin Börü, Eren Bülbül'ü hiç dile getirmezler. Milletimiz her şeyi görüyor, onların bu yaptıklarına da hep birlikte şahitlik ediyor. Her zaman olduğu gibi yine onlara milletimiz gereken dersi, demokrasi çerçevesinde sandıkta verecektir. Bu millet ve ülke dünyada mazlumdan, mağdurdan, haklıdan yana olmaya devam edecek. Miras aldığı medeniyeti kıyamete kadar yaşatacaktır. Türkiye'nin gücü mazlumların, mağdurların haklı iken haksızlığa uğrayan kardeşlerimizin de gücüdür."



Elvan, 7 Haziran seçimlerinde Antalya için verdikleri sözlerin arkasında olduklarını, Ankara'da bu yatırımların takipçisi olduğunu sözlerine ekledi.