İslam Dünyasında Çevre Yönetimi Ödülleri programında bu yıl "kadınların öncü faaliyetleri" de ödüllendirilecek
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İslam Dünyasında Çevre Yönetimi Ödülleri programında bu yıl "kadınların öncü faaliyetleri" de ödüllendirilecek

İslam Dünyasında Çevre Yönetimi Ödülleri programında bu yıl 'kadınların öncü faaliyetleri' de ödüllendirilecek
Anadolu Ajansı / Ebu Bekir Aşkın - Haberler | Güncel

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) bünyesinde faaliyet gösteren İslami Eğitim, Bilim ve Kültür Organizasyonu (ISESCO) tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenecek olan "İslam Dünyasında Çevre Yönetimi Ödülleri" programına "kadınların çevre çalışmalarındaki öncü faaliyetleri" adı altında yeni bir...

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) bünyesinde faaliyet gösteren İslami Eğitim, Bilim ve Kültür Organizasyonu (ISESCO) tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenecek olan "İslam Dünyasında Çevre Yönetimi Ödülleri" programına "kadınların çevre çalışmalarındaki öncü faaliyetleri" adı altında yeni bir kategori eklendi.

ISESCO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Suudi Arabistan tarafından denetlenecek olan 2021-2022 İslam Dünyasında Çevre Yönetimi Ödülleri'nin planlanması için bir koordinasyon toplantısı düzenlendi.

Toplantıda, bu seneki ödül töreni programının temmuz ayı içinde başlatılması kararı alındı.

Daha önce "araştırma, performans ve başarılı uygulamalar, üye ülkelerdeki sivil toplum kuruluşlarının öncü uygulama ve faaliyetleri ile çevre dostu yeşil şehir" dallarında dağıtılan ödüllere bu sene "kadınların çevre çalışmalarındaki öncü faaliyetleri" de eklendi.

Açıklamada ayrıca, ISESCO tarafından düzenlenen ödül organizasyonunun hedefinin, yönetim, çevre bilinci oluşturmak ve sivil toplum kuruluşlarını motive etmek olduğu vurgulandı.

İslam Dünyasında Çevre Yönetimi Ödülleri programı daha önce 2013-2014 ve 2018-2019 yıllarında düzenlenmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ebu Bekir Aşkın

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