İslahiye'den kısa kısa
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İslahiye'den kısa kısa

İslahiye'den kısa kısa
Anadolu Ajansı / Zekeriye Şimşek - Haberler | Güncel

İslahiye İlçesinde belediye ekipleri ve gönüllülerce, piknik alanlarında farkındalık oluşturmak amacıyla çevre temizliği gerçekleştirildi.

İslahiye İlçesinde belediye ekipleri ve gönüllülerce, piknik alanlarında farkındalık oluşturmak amacıyla çevre temizliği gerçekleştirildi.

Belediye temizlik görevlileri, Gençlik Merkezi ve Tema Vakfı İslahiye Temsilciliği gönüllülerinden oluşturulan 50 kişilik ekip, İdilli Mahallesinde bulunan piknik alanlarındaki çöpleri topladı, vatandaşlara çevre temizliği ve ormanların korunması hakkında uyarılarda bulundu.

Belediye Başkanı Kemal Vural, farkındalık oluşturmak için böyle bir etkinlik düzenlediklerini belirterek, katılımcılara teşekkür etti.

TEMA Vakfı İslahiye Temsilciği sorumlusu Gözde Eren de vatandaşların çevreye karşı daha duyarlı olmasını istedi.

Gıda denetimleri

İslahiye'de gıda satışı yapan iş yerlerine yönelik denetimler yapıldı.

Belediye ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde, gıda satışı yapan işletmecilerden kurallara uymaları istendi.

Ekipler, vatandaşların, gıdayla ilgili şikayetlerini Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Alo 174 Gıda Hattı'na iletebilecekleri belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriye Şimşek

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Vladimir Putin Mustafa Destici Jens Stoltenberg Adil Karaismailoğlu Eşref Gani Ahmedzai
Magazin Kibariye İrem Derici Haluk Levent Demet Özdemir
Spor Arda Turan Fatih Terim Alex Teixeira Rıza Çalımbay Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
İslahiye'den kısa kısa - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.8.2021 14:47:01. #1.14#

title