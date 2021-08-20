İslahiye'den kısa kısa

İslahiye İlçesinde belediye ekipleri ve gönüllülerce, piknik alanlarında farkındalık oluşturmak amacıyla çevre temizliği gerçekleştirildi.

İslahiye İlçesinde belediye ekipleri ve gönüllülerce, piknik alanlarında farkındalık oluşturmak amacıyla çevre temizliği gerçekleştirildi.

Belediye temizlik görevlileri, Gençlik Merkezi ve Tema Vakfı İslahiye Temsilciliği gönüllülerinden oluşturulan 50 kişilik ekip, İdilli Mahallesinde bulunan piknik alanlarındaki çöpleri topladı, vatandaşlara çevre temizliği ve ormanların korunması hakkında uyarılarda bulundu.

Belediye Başkanı Kemal Vural, farkındalık oluşturmak için böyle bir etkinlik düzenlediklerini belirterek, katılımcılara teşekkür etti.

TEMA Vakfı İslahiye Temsilciği sorumlusu Gözde Eren de vatandaşların çevreye karşı daha duyarlı olmasını istedi.

Gıda denetimleri

İslahiye'de gıda satışı yapan iş yerlerine yönelik denetimler yapıldı.

Belediye ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde, gıda satışı yapan işletmecilerden kurallara uymaları istendi.

Ekipler, vatandaşların, gıdayla ilgili şikayetlerini Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Alo 174 Gıda Hattı'na iletebilecekleri belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriye Şimşek