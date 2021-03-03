İslahiye'de yılda 1 milyon üzüm bağı fidanı yetiştiriliyor

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, yılda bir milyon üzüm bağı fidanı yetiştirilerek yurt içine pazarlanırken, yurt dışına da ihraç ediliyor.

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, yılda bir milyon üzüm bağı fidanı yetiştirilerek yurt içine pazarlanırken, yurt dışına da ihraç ediliyor.

Amanos Dağları'nın eteklerinde bulunan Kayabaşı Mahallesi'nde binlerce yıllık yöntem olan atlı sabanla sürülüp hazırlanan araziye üzüm bağ fidanları dikiliyor. 'Çelik' diye adlandırılan fidanlar; 6 ay süren bakımın ardında köklenmesiyle tek tek sökülerek dikime hazırlanıp Türkiye'nin birçok şehrine gönderilirken; Gürcistan, Azerbaycan, İran ve Suriye başta olmak üzere birçok ülkeye de ihraç ediliyor.

Kayabaşı Mahallesi'nde 25 yıldır üzüm bağı fidanı yetiştiren üreticilerden Yakup Koç, "Şubat ayında başlayıp Nisan ayına kadar 'Çelik' denilen fidanların dikimi yapılıyor. Bu yıl yetiştirmeyi hedeflediğimiz bir milyon fidanımız var. Fidanlarımız 6 ay toprakta kalıp köklendikten sonra sökerek yeniden dikime hazır şekle getirerek satıyoruz. Yetiştirdiğimiz bu fidanların en büyük özelliği aşılamaya ihtiyaç duymadan ilk senede ürün vermesidir. Bölgemizdeki tüm bağların fidan ihtiyacı bu şekilde sağlanmaktadır. Burada yetiştirdiğimiz fidanları yurt içinde pazarlamamızın yanı sıra Gürcistan, Azerbaycan, İran ve Suriye'ye ihraç ediliyor" dedi.İslahiye Ziraat Odası Başkanı Mehmet Köse ise ilçede 50 bin dönüm alanda üzüm üreticiliği yapıldığını ifade etti. İlçede yetiştirilen üzümlerin de ihraç edildiğini dile getiren Köse, aynı zamanda üzüm bağı fidanlarının da İslahiye'de üretilerek hem Türkiye'ye gönderildiğini, hem de yurt dışına ihraç edildiğini kaydetti.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kadir ÇELİK