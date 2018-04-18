Islah Edilen 'Çöplük'te 40 Çeşit Meyve Sebze Yetiştiriliyor

Zonguldak Alaplı'da çöplük olarak kullanılan arazi ıslah edildikten sonra tarımsal faaliyete açılan 20 dönümlük arazide, Ziraat Odası tarafından 40 çeşit meyve ve sebze yetiştirilirken, İŞKUR vasıtasıyla da 20 kişiye istihdam sağlanıyor.