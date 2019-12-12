İskenderun-Payas otoyolu ücretsiz oldu

12.12.2019 13:04 | Son Güncelleme: 12.12.2019 13:04

AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle Payas-İskenderun otoyolunun ücretsiz olduğunu kaydetti.

Yayman, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın Hatay ziyaretinde verdiği sözün gerçekleşmesinden memnuniyet duyduğunu belirtti.

Toprakkale-İskenderun otoyolunun, Payas-İskenderun ücret toplama istasyonları arasındaki kesiminin geçiş ücretinden muaf tutulduğunu aktaran Yayman, "Sayın Cumhurbaşkanımıza bu güzel karar için şükranlarımızı sunuyoruz. Hatay milletvekillerimizin üstün gayretiyle otobanın önemli bir kısmı ücretsiz hale geldi." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA