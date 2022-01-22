İskenderun'da kumar oynayan 4 kişiye 7 bin 276 lira ceza - Haberler
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İskenderun'da kumar oynayan 4 kişiye 7 bin 276 lira ceza

İskenderun'da kumar oynayan 4 kişiye 7 bin 276 lira ceza
AA / Burak Milli - Haberler | Güncel

Hatay'ın İskenderun ilçesinde kumar oynayan 4 kişiye 7 bin 276 lira ceza uygulandı.

İSKENDERUN, HATAY (AA) - Hatay'ın İskenderun ilçesinde kumar oynayan 4 kişiye 7 bin 276 lira ceza uygulandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir iş yerinde kumar oynandığı ihbarı üzerine adrese operasyon düzenledi.

Polis, kumar oynadığını belirlediği 4 kişiye 7 bin 276 lira ceza kesti.

AA / Burak Milli - Son Dakika Haberleri

Emniyet Müdürlüğü, İskenderun, Hisarcık, Hatay, Güncel, Haber

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