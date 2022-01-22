İskenderun'da kumar oynayan 4 kişiye 7 bin 276 lira ceza
AA / Burak Milli - Haberler | Güncel
Hatay'ın İskenderun ilçesinde kumar oynayan 4 kişiye 7 bin 276 lira ceza uygulandı.
İSKENDERUN, HATAY (AA) - Hatay'ın İskenderun ilçesinde kumar oynayan 4 kişiye 7 bin 276 lira ceza uygulandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir iş yerinde kumar oynandığı ihbarı üzerine adrese operasyon düzenledi.
Polis, kumar oynadığını belirlediği 4 kişiye 7 bin 276 lira ceza kesti.
AA / Burak Milli - Son Dakika Haberleri