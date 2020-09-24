İSG başvuruları başladı! 2020 İSG sınav ücreti ne kadar? İş sağlığı ve güvenliği sınavına kimler girebilir? İSG başvurusu nasıl yapılır?

İş Sağlığı ve Güvgenliği sınavı 18 Eylül itibari ile başladı. 2020 İSG başvurusu nasıl yapılır? İSG sınavına kimler girebilir? İSG sınav ücreti ne kadar?

İSG sınavı başvuruları yoğun ilgi görüyor. İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı başvuruları 18 Eylül'de başladı ve 28 Eylül'de sona erecek. Peki, İSG başvuruları nasıl yapılır? 2020 İSG sınav ücreti ne kadar?

İSG BAŞVURULARI BAŞLADI

18 Eylül 2020 Cuma günü başvuruları başlayan İSG, 28 Eylül 2020 Pazartesi günü 23:59'da sona erecek.

İSG BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 10:00'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden yapabileceklerdir. Adayların geçerli fotoğrafları yok ise başvurularÖSYM Başvuru Merkezlerinden yapacaklardır.

Sınava başvuru yaparken HES kodunu unutmamaları gerekmektedir. Adaylar, HES kodunun nasıl edinileceği bilgisine Sağlık Bakanlığının https://hayatevesigar.saglik.gov.tr internet adresinden ulaşabileceklerdir.

İSG SINAV ÜCRETİ NE KADAR?

İş Sağlığı ve Güvenliği başvuruları belirlen bankalar üzerinden yapılacaktır. Sınav ücreti 250 TL olarak belirlendi.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ SINAVINA KİMLER GİREBİLİR?

Daha önce iş güvenliği uzmanlığı belgesi almamış olanlar, ilk başta sadece (C) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesi alabilecekler, bu belgeyi alabilmeleri için de önce kursa giderek iş güvenliği uzmanlığı eğitimi almaları, ardından sınava katılarak sınavda başarılı olmaları gerekecektir.