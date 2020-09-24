İSG başvuruları başladı! 2020 İSG sınav ücreti ne kadar? İş sağlığı ve güvenliği sınavına kimler girebilir? İSG başvurusu nasıl yapılır?
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İSG başvuruları başladı! 2020 İSG sınav ücreti ne kadar? İş sağlığı ve güvenliği sınavına kimler girebilir? İSG başvurusu nasıl yapılır?

24.09.2020 14:19 | Son Güncelleme: 24.09.2020 14:24
İSG başvuruları başladı! 2020 İSG sınav ücreti ne kadar? İş sağlığı ve güvenliği sınavına kimler girebilir? İSG başvurusu nasıl yapılır?

İş Sağlığı ve Güvgenliği sınavı 18 Eylül itibari ile başladı. 2020 İSG başvurusu nasıl yapılır? İSG sınavına kimler girebilir? İSG sınav ücreti ne kadar?

İSG sınavı başvuruları yoğun ilgi görüyor. İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı başvuruları 18 Eylül'de başladı ve 28 Eylül'de sona erecek. Peki, İSG başvuruları nasıl yapılır? 2020 İSG sınav ücreti ne kadar?

İSG BAŞVURULARI BAŞLADI

18 Eylül 2020 Cuma günü başvuruları başlayan İSG, 28 Eylül 2020 Pazartesi günü 23:59'da sona erecek.

İSG BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 10:00'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden yapabileceklerdir. Adayların geçerli fotoğrafları yok ise başvurularÖSYM Başvuru Merkezlerinden yapacaklardır.

Sınava başvuru yaparken HES kodunu unutmamaları gerekmektedir. Adaylar, HES kodunun nasıl edinileceği bilgisine Sağlık Bakanlığının https://hayatevesigar.saglik.gov.tr internet adresinden ulaşabileceklerdir.

İSG SINAV ÜCRETİ NE KADAR?

İş Sağlığı ve Güvenliği başvuruları belirlen bankalar üzerinden yapılacaktır. Sınav ücreti 250 TL olarak belirlendi.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ SINAVINA KİMLER GİREBİLİR?

Daha önce iş güvenliği uzmanlığı belgesi almamış olanlar, ilk başta sadece (C) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesi alabilecekler, bu belgeyi alabilmeleri için de önce kursa giderek iş güvenliği uzmanlığı eğitimi almaları, ardından sınava katılarak sınavda başarılı olmaları gerekecektir.

İlgili Haberler

2020 İSG sınavı başvuruları başladı! İSG ne zaman? İSG başvurusu nasıl yapılır?
2020 İSG sınavı başvuruları başladı! İSG ne zaman? İSG başvurusu nasıl yapılır?
İSG nedir? İş Sağlığı ve Güvenliği sınavı başvuruları ne zaman? İş Sağlığı ve Güvenliği nedir? 2020 Yılı İSG Sınavı Ne Zaman Yapılacak?
İSG nedir? İş Sağlığı ve Güvenliği sınavı başvuruları ne zaman? İş Sağlığı ve Güvenliği nedir? 2020 Yılı İSG Sınavı Ne Zaman Yapılacak?
2020 KPSS Lise başvuru kılavuzu yayımlandı! KPSS lise başvuruları nasıl yapılır? KPSS lise başvuru ücreti ne kadar?
2020 KPSS Lise başvuru kılavuzu yayımlandı! KPSS lise başvuruları nasıl yapılır? KPSS lise başvuru ücreti ne kadar?
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Meral Akşener Mustafa Şentop Charles Michel Emmanuel Macron Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hanife Enes Batur Jennifer Lopez Candaş Tolga Işık
Spor Babel Okan Buruk Eddie Newton Josef De Souza Robert Prosinecki
Daha Fazla Türk Kaza Bursa Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İSG başvuruları başladı! 2020 İSG sınav ücreti ne kadar? İş sağlığı ve güvenliği sınavına kimler girebilir? İSG başvurusu nasıl yapılır? - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.9.2020 14:34:00. #1.15#
title