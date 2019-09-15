İşçiler kimyasal maddeden etkilendi, acil servis kapatıldı

15.09.2019 01:33

KOCAELİ'nin Karamürsel ilçesinde, 4 fabrika işçisi temizlik yaparken kimyasal madeden etkilendi. İşçiler tedaviye alınırken, hastanenin Acil Servis'ine girişler durduruldu.

Olay, akşam saatlerinde Karamürsel ilçesindeki bir fabrikada meydana geldi. Fabrikada çalışan işçiler, iddiaya göre temizlik yaparken kimyasal maddelerin reaksiyonu sonucu etkilendi. Kimyasal maddeden etkilenen 4 işçi, Karamürsel Devlet Hastanesi'ne getirildi. 4 kişiye müdahalede bulunulurken, önlem olarak hastanenin Acil Servisi'ne girişler durduruldu.

Kocaeli İl Sağlık Müdürü Şenol Ergüney yaptığı açıklamada, "Bir fabrikada kimyasal temizlik yapılırken, iki ürünün reaksiyona girmesi sonucu 4 kişi bu maddeyi soludukları için Karamürsel Devlet Hastanesi'ne getirildi. Burada gerekli tıbbi tedavi yapılıyor. Buradaki tedavi tamamlandıktan sonra ambulansla İzmit Seka Devlet Hastanesi'ne sevk edilecekler. Sağlık durumları iyi. İzmit Seka Devlet Hastanesi'nde KBRN ünitesinde izolasyona alınacaklar" dedi.

Kaynak: DHA

- Kocaeli