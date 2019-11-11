İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ
Yapımcı Tyler Weiss (Game of Thrones) SöyleşisiTarih : 11 Kasım 2019 PazartesiYer : İstanbul Bilgi Üniversitesi santralistanbul KampüsüSaat : 17: 00 – 19: 00 Amadeus Executive Summit Seyahat Endüstrisi ZirvesiTarih : 11 Kasım 2019 PazartesiYer : Ritz Carlton OtelSaat : 10: 30 – 15: 00 İDMİB 5.
Yapımcı Tyler Weiss (Game of Thrones) Söyleşisi
Tarih : 11 Kasım 2019 Pazartesi
Yer : İstanbul Bilgi Üniversitesi santralistanbul KampüsüSaat : 17: 00 – 19: 00 Amadeus Executive Summit Seyahat Endüstrisi ZirvesiTarih : 11 Kasım 2019 PazartesiYer : Ritz Carlton OtelSaat : 10: 30 – 15: 00 İDMİB 5. Detay Deri ve Deri Ürünleri Tasarım Yarışması: 'Deri'nin Oscarları' EtkinliğiTarih : 11 Kasım 2019 PazartesiYer : Raffles HotelSaat : 19.00 Kokteyl 5. İlk İşim Girişim Yarışması Ödül TöreniTarih : 12 Kasım 2019 SalıYer : Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa KampüsüSaat : 09: 15 – 14: 00 Merkez Ankara Basın LansmanıTarih : 13 Kasım 2019 ÇarşambaYer : Swissotel The BosphorusSaat : 09.30 – 11.30 GUSOD Özel Güvenlik Basın BuluşmasıTarih : 13 Kasım 2019 çarşambaYer : Conrad OteliSaat : 10.30 – 12.30 Endüstriyel Kontrol Sistemleri (EKS) Siber Güvenlik KonferansıTarih : 13 Kasım 2019 ÇarşambaYer : Wyndham Hotel-AnkaraSaat : 08: 00 – 17: 00 Yerel Mutfak Global Lezzet 'Antakya'Tarih : 13 Kasım 2019 ÇarşambaYer : Hilton İstanbul BosphorusSaat : 19: 00 – 22: 00 ECHO SUMMIT E-Ticaret ZirvesiTarih : 14 Kasım 2019 PerşembeYer : Hilton İstanbul BomontiSaat : 08: 30-18.30 Design Week Turkey 2019 ((Türkiye Tasarım Haftası)Tarih : 14 – 17 Kasım 2019Yer : Haliç Kongre Merkezi GÜYAD "Yenilenebilir Enerjide Finansman Zirvesi" SempozyumuTarih : 15 Kasım 2019 CumaYer : Raffles OtelSaat : 14.00 EMIB - III. Hayatımız Maden ÇalıştayıTarih : 15 – 17 Kasım 2019Yer : İzmir Swiss HotelSaat : 09.00-17.30
Mobile Fest EtkinliğiTarih : 21 – 24 Kasım 2019 PerşembeYer : Avrasya Gösteri ve Sanat MerkeziSaat : 09: 00 – 19: 00 IFS Gelecek Yatırımcıları ZirvesiTarih : 27 Kasım 2019 ÇarşambaYer : İstanbul Swissotel The Bosphorus PERYÖN 27. İnsan Yönetimi KongresiTarih : 21 – 22 Kasım 2019Yer : Lütfi Kırdar Kongre Merkezi Big Bang Start-up ChallengeTarih : 28 Kasım 2019 PerşembeYer : Uniq İstanbulSaat : 13.00-18.00
Singapur Hava Yolları, Yeni Uçağı Airbus 350 Tanıtım EtkinliğiTarih : 1 Aralık 2019 PazarYer : İstanbul Hava limanıSaat : 11.00 - 13.00 Perakende Günleri EtkinliğiTarih : 4- 5 Aralık 2019Yer : Haliç Kongre MerkeziSaat : 09.00 Bilkent Cyberpark Gürcistan Alım Heyeti OrganizasyonuTarih : 10 – 12 Aralık 2019Yer : Ankara Bilkent Otel 4. Enerjide Ar-Ge ÇalıştayıTarih : 18-19 Aralık 2019Yer : Ankara Marka Konferansı, 'Ece Ege & Ayşe Ege, MARKA'nın 20'nci yılında sahnede' EtkinliğiTarih : 18-19 Aralık 2019
Yer : Çırağan Sarayı