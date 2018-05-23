İş Adamı Ömer Faruk Ilıcan Cinayetinin Kilit İsmi Tutuklandı
Ankara'da öldürülen iş adamı Kalegaz A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Faruk Ilıcan'ın cinayetine ilişkin sürdürülen soruşturma kapsamında, dosyanın kilit isimlerinden iş adamı Cemal Kadooğlu'nun yeğeni Veli Kadooğlu tutuklandı.
23 Mayıs 2018 Çarşamba 21:12
Ankara'da öldürülen iş adamı Kalegaz A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Faruk Ilıcan'ın cinayetine ilişkin sürdürülen soruşturma kapsamında, dosyanın kilit isimlerinden iş adamı Cemal Kadooğlu'nun yeğeni Veli Kadooğlu tutuklandı.