Irmağa düşen manda, AFAD ve itfaiye ekiplerince kurtarıldı
BARTIN'da, ırmağa düşen manda, AFAD ve itfaiye ekiplerince yapılan çalışmayla kurtarıldı.
BARTIN'da, ırmağa düşen manda, AFAD ve itfaiye ekiplerince yapılan çalışmayla kurtarıldı.
Yalı mevkisindeki ırmakta, sabah saatlerinde, manda görenler, durumu İtfaiye ve AFAD ekiplerine bildirdi. Gelen Bartın Belediyesi İtfaiye ekipleri ve AFAD zodyak bot kullanarak mandayı ırmak kenarına yaklaştırdı. Sığ yere alınan manda halatlarla karaya çekildi. Manda daha sonra sahibine teslim edildi.
- Bartın
Yalı mevkisindeki ırmakta, sabah saatlerinde, manda görenler, durumu İtfaiye ve AFAD ekiplerine bildirdi. Gelen Bartın Belediyesi İtfaiye ekipleri ve AFAD zodyak bot kullanarak mandayı ırmak kenarına yaklaştırdı. Sığ yere alınan manda halatlarla karaya çekildi. Manda daha sonra sahibine teslim edildi.
- Bartın
Kaynak: DHA
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