İranlı Kadın Taraftarlar Milli Maça Damga Vurdu

Türkiye ile İran arasında oynanan hazırlık maçında kendilerine ayrılan tribünü dolduran İranlı taraftarlar maça damga vurdu.

A Milli Takımımız, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan hazırlık maçında İranCenk Tosun'un golleriyle 2-1 mağlup etti. Maç için İran'dan Türkiye'ye gelen yüzlerce taraftar Fatih Terim Stadı'nda takımlarına destek verdi.

İRANLI TARAFTARLAR MAÇA DAMGA VURDU

Zorlu mücadeleye İranlı taraftarlar damga vurdu. Kendilerine ayrılan tribünü dolduran taraftarlar, maç boyunca takımlarına büyük destek vererek Türkiye - İran maçına vurdu. İranlı taraftarların renkli ve coşkulu tavırları maçı izleyenlerin gözünden kaçmadı.

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