İranlı Kadın Taraftarlar Milli Maça Damga Vurdu
Türkiye ile İran arasında oynanan hazırlık maçında kendilerine ayrılan tribünü dolduran İranlı taraftarlar maça damga vurdu.
A Milli Takımımız, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan hazırlık maçında İran'ı Cenk Tosun'un golleriyle 2-1 mağlup etti. Maç için İran'dan Türkiye'ye gelen yüzlerce taraftar Fatih Terim Stadı'nda takımlarına destek verdi.
İRANLI TARAFTARLAR MAÇA DAMGA VURDU
Zorlu mücadeleye İranlı taraftarlar damga vurdu. Kendilerine ayrılan tribünü dolduran taraftarlar, maç boyunca takımlarına büyük destek vererek Türkiye - İran maçına vurdu. İranlı taraftarların renkli ve coşkulu tavırları maçı izleyenlerin gözünden kaçmadı.
YORUMLAR (17)
-
gunahina girmeyim diyorumda bu kanal 7 iran oldugu icin mi verdi maci aklimda deli sorular malum bi ara irancilar ciktiydi guzulim ulkeyi ne hale getirmek istiyoar anlamis degilimCevap Yaz 4 5 Yayından Kaldır
-
Al sana şeriat İranda kadınlar böyle giyinse keserler dönek bunlar kanmayınCevap Yaz 10 Yayından Kaldır
-
İRANLI KADİNLAR GİBİSİ YOK ÖLE BÖLE DEGİLCevap Yaz 16 2 Yayından Kaldır
-
iran türkiyenin bölgedeki iki düşmanından biridir biri israil digeri iranCevap Yaz 21 13 Yayından Kaldır
-
Bütün İranı toplasan 1 Türk kadını etmez.Cevap Yaz 53 30 Yayından Kaldır