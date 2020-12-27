İranlı kitapçılar AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

İran'ın başkenti Tahran'daki kitapçılar, Anadolu Ajansı'nın (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Tahran'daki İnkılap Caddesi'nde kitapçılık yapan Ali Rıza Emiri Hiz ve Perviz Alinejad, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyerek "haber", "spor" ve "yaşam" kategorilerinde oy kullandı.

Felsefe kitapları satan Emiri Hiz, "haber" kategorisinde oyunu Cristobal Saavedra Vogel'ın Şili'de hükümet karşıtlığına dönüşen protestolarda Concepcion kentinde polisten kaçan bir göstericiyi gösteren "Şili'de polisten kaçan gösterici" başlıklı fotoğrafına verdi. Emiri Hiz'in "yaşam" kategorisindeki tercihi İsa Terli'nin "6 güzel adam" başlıklı fotoğrafı olurken, "spor" kategorisinde de oyunu Elif Öztürk'ün "Statlarda koronavirüs önlemleri" başlıklı fotoğrafına verdi.

Kitapçı Alinejad da "yaşam" kategorisinde İsa Terli'nin "Büyük Çamlıca Camisi ile hilal" fotoğrafı için oy kullanırken, tercihini "haber" kategorisinde Abdullah Coşkun'un "Koronavirüsle zorlu mücadele" ve "spor" kategorisinde de Salih Zeki Fazlıoğlu'nun "Hamilton'un zaferi" başlıklı fotoğraflarından yana kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Kurşun