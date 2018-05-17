İran Yine Karıştı! Kazerun Kentinin İkiye Bölünmesine Karşı Çıkan Halk Sokağa Döküldü

2017'nin son günlerini ülke çapına yayılan protestolarla geçiren İran'da, bir kez daha gösteriler var. Bu kez protestoların merkezi, Fars eyaletine bağlı Kazerun kenti.

Şehrin ikiye ayrılmasına uzun süredir karşı çıkan ve gösteri düzenleyen Kazerun halkı, gece yarısı sokağa döküldü. Sabah saatlerinde de süren olaylarda bazı göstericiler polis karakolunu ateşe verdi.

En az bir can kaybına yol açan çatışmalarda ikisi ağır çok sayıda yaralı var. Göstericiler en az altı kişinin öldüğünü iddia ediyor.

Yaşamını yitiren ve yaralanan göstericilerin kanlı fotoğraflarını sosyal medyada paylaşan protestocular, polislerin ateş açtığını söylüyor. Sosyal medyadaki video kayıtlarında silah sesleri duyuluyor.

İran'da geçen yılın son günlerinde işsizlik, yükselen enflasyon ve yolsuzluğa karşı başlayan gösteriler, rejim karşıtı protestolara dönüşmüştü.

Meşhed'de başlayıp Kirmanşah, Reşt, İsfahan ve Kum'a yayılan gösterilere binlerce kişi katılmıştı. 20'den fazla insanın öldüğü gösterilerde, yüzlerce protestocu da gözaltına alınmıştı. Rejim yanlıları da Tahran yönetimini desteklemek için aynı günlerde sokaklara inmişti.

Söz konusu dev protestolar, 2009 yılından bu yana en büyük gösteriler olarak kayıtlara geçmişti.