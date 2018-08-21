İran Dışişleri Bakanı Zarif'ten Kurban Bayramı Mesajı

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif sosyal medyada yayınladığı mesajla Müslümanların Kurban Bayramı'nı tebrik etti.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Twitter hesabından yayınladığı mesajda, "İçinde bulunduğumuz zor koşullarda ve birtakım kimselerin biz Müslümanları ayırmak için çaba gösterdiği bir dönemde, dünya Müslümanları Kurban Bayramı'nı kutlamak için bir araya geldi. Tüm dünya Müslümanlarının Kurban Bayramı'nı tebrik ederim" ifadelerini kullandı. - TAHRAN